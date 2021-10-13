«Мобильная карта» останется единственным оператором для букмекерских ставок

«Мобильная карта» останется единственным оператором для букмекерских ставокДенежные переводы и платежи платежные системы
С 1-го октября 2021-го года президентом России на роль Единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов назначена компания «Мобильная карта».
Еще в 2016-м году, после легализации игорного бизнеса в России, «Мобильная карта» получила приоритетное право быть посредником между легальными букмекерами и клиентами, однако другие платежные системы все еще сохраняли возможность принимать участие в разделении рынка. В частности, этой опцией активно пользовались в компании QIWI. Сейчас же «Мобильная карта» получила полный контроль над легальным сегментом беттинг-рынка, и компаниям, рассчитывающим работать в России по правилам, необходимо создать для этого сервиса все условия на своих ресурсах.
Среди тех, кто уже активно использует «Мобильную карту» в качестве посредника между собою и клиентами, является и букмекер Олимп, давно и надежно работающий на отечественном рынке, и заслуживший положительные отзывы от любителей беттинга. Если установить удобное приложение для вывода средств Олимп, можно автоматически настроить все необходимые параметры для безопасного перевода денег со счета в БК на карту и в обратном направлении. А тот факт, что «Мобильная карта» теперь остается безальтернативным регулятором финансовых потоков в беттинг-сфере, гарантирует прозрачность операций для клиентов, а также полный спектр возможностей для решения спорных ситуаций.
Отдельно стоит отметить и то, что скачать Олимп в виде удобного приложения можно и на свой смартфон, либо же другой подходящий гаджет. Это упростит доступ ко всем функциям букмекерского продукта, в том числе – к выводу и пополнению счета, которые теперь в обязательном порядке будут проходить через платформу «Мобильная карта».
Комментируя ситуацию с монополией «Мобильной карты» на рынке букмекерских платежных систем, эксперты отмечают в основном позитивные моменты. По их мнению, такая сосредоточенность денежных потоков в руках одной структуры позволит сделать важный шаг в сторону повышения прозрачности и доверия к беттинг-отрасли в целом, а также упростить сбор и увеличить объем целевых отчислений в поддержку отечественного спорта.
Говоря о последних, стоит напомнить, что за 2019-й год букмекеры выплатили в виде целевых отчислений на спорт в России более 1.15 миллиарда рублей, а сумма за 2020-й год, несмотря на пандемию коронавируса и убытки отрасли, все равно увеличилась почти вдвое.
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