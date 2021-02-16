Московский Индустриальный банк предлагает оптимальный потребительский кредит и рефинанирование

Московский Индустриальный банк предлагает оптимальный потребительский кредит и рефинанированиеКредит Московский Индустриальный банк потребительский кредит
ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») улучшает условия программ потребительского кредитования.
МИнБанк снижает ставки по программам «Кредит наличными» и «Рефинансирование». Потребительский кредит и рефинансирование потребительского кредита теперь можно оформить по ставке от 5,9% годовых.
В рамках программ можно получить кредит с минимальным пакетом документов и без поручительства третьих лиц на сумму от 50 000 рублей до 3 млн руб. (до 5 млн руб. — для участников зарплатного проекта) на срок до 7 лет.
Чтобы оставить заявку на кредит, достаточно обратиться в любой офис МИнБанка, контакт-центр или заполнить анкету через форму обратной связи на сайте. Услуга предоставляется бесплатно.
«МИнБанк внимательно относится к своим клиентам и старается предлагать оптимальные условия для каждого, чтобы пользование кредитом было выгодным и необременительным для семейного бюджета. Уверен, что с предоставленной финансовой поддержкой на максимально льготных условиях наши новые и действующие клиенты смогут эффективно реализовать личные цели», — комментирует начальник Управления кредитных продуктов Алексей Глушенков.
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