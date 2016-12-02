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МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снизил процентную ставку по потребительскому кредиту до 14%

02.12.16

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снизил базовую процентную ставку по потребительскому кредиту до 14% годовых. Ранее минимальная процентная ставка для клиентов, не имеющих действующих кредитов в МКБ, составляла 15%.

Заместитель председателя Правления МКБ Алексей Косяков понижение процентной ставки прокомментировал так:
«Надеемся, что в преддверии новогодних праздников наше специальное предложение будет особенно актуально. Всем нам предстоят приятные, но довольно затратные предпраздничные хлопоты. Мы снизили ставку по потребительскому кредиту до 14%, чтобы и наши новые клиенты могли воспользоваться доступным кредитом с меньшей переплатой»
В рамках данного предложения можно получить от 50 000 до 2 000 000 рублей наличными на срок от 6 месяцев до 12 месяцев. Потребительский кредит в МКБ можно получить за один визит в офис, предъявив только паспорт и заполнив анкету.

А заявку на кредит подать можно на сайте МКБ, в интернет-банке «МКБ Онлайн» или в любом отделении банка. Заявка рассматривается в срок от 1 часа. Положительное решение о выдаче кредита действует 1 месяц.

Для внесения ежемесячных платежей по кредиту к услугам клиентов около 5000 платёжных терминалов МКБ, расположенных в Москве и Московской области.


Источник: МКБ, 01.12.2016 г.




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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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