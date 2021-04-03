«МультиКарта» и Кредит Урал Банк предложат новые платежные сервисы компаниям

«МультиКарта» и Кредит Урал Банк предложат новые платежные сервисы компаниямДенежные переводы и платежи Кредит Урал Банк (КУБ) платежные системы МультиКарта
Процессинговая компания «МультиКарта» в партнерстве с Кредит Урал Банком, банком Группы Газпромбанка, выводит на B2B-рынок платежных сервисов ряд новых предложений для банков, финтех-стартапов и торговых предприятий.
Наряду с базовыми карточными программами компаниям будут доступны субэквайринг, P2P-переводы, выплаты самозанятым и пр. Формат совместной программы позволяет банкам, не обладающим полным набором лицензий платежных систем, инвестиционными и технологическими ресурсами, быстро запустить такие сервисы. О партнерстве было объявлено на вебинаре, который «МультиКарта» провела для клиентов и партнеров.
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) – прямой участник НСПК и принципиальный участник международных платежных систем - предлагает банкам спонсорские и расчетные услуги по реализации эмиссионных и эквайринговых программ. В рамках партнерства банк и «МультиКарта» прошли ряд сертификаций в платежных системах, выполнили комплекс интеграционных работ. В результате банки из числа косвенных, ассоциированных и аффилированных участников платежных систем могут выбрать схему работы, при которой функции спонсора и расчетного центра будет выполнять Банк «КУБ» (АО), а процессинг транзакций и сопутствующие технологические задачи – «МультиКарта». Процессинговый центр «МультиКарты» позволяет обеспечить высочайший уровень доступности сервисов на уровне 99,99% и доступ к полному спектру современных платежных технологий.
«2020-й год стал во многом прорывным для «МультиКарты» в части развития инновационных платежных сервисов, в том числе для электронной коммерции. Это касается как вызовов, связанных с возросшей транзакционной нагрузкой, так и функционального наполнения платежного пространства для наших клиентов. Мы рады объявить о начале сотрудничества с Банком «КУБ» (АО), благодаря которому на рынке появятся новые интересные продукты и программы для наших клиентов и партнеров», - рассказал Кирилл Свириденко, Генеральный директор компании.
Денис Хренов, Старший Вице-президент–Управляющий Филиалом «Просто|Банк» Банка «КУБ» (АО): «В своей Стратегии развития Банк ставит амбициозную цель – стать одной из «площадок» развития финтех-проектов в России, а также продолжать предоставлять широкий спектр банковских платежных сервисов по модели white-label на межбанковском рынке. Ключевыми компетенциями Банка в партнерских проектах становятся комплаенс-экспертиза, гибкость и высокая скорость принятия решений.
Наш партнер – компания «Мультикарта» является крупным технологическим игроком с экспертизой и опытом, выходящими далеко за границы классического рынка процессинговых услуг. Сплав технологичности «Мультикарты» и гибкости в принятии решений и одновременно финансовой устойчивости Банка Группы Газпромбанка, обеспечивает уверенную синергию и высокий уровень клиентских впечатлений в финтех-индустрии и на межбанковском рынке.
За короткий срок нашим тандемом был реализован крупный проект, связанный с выплатами самозанятым на карты российских эмитентов, который может быть легко адаптирован под индивидуальные потребности потенциальных заказчиков, в дальнейшем мы продолжим выводить на рынок схожие платежные решения.
Главным же, считаем, нашу высокую коллективную эмпатию и открытость для партнерства в самых инновационных проектах».
ООО «МультиКарта» — ведущая российская компания, оказывающая услуги банковского процессинга и сервиса. Более 25 лет способствует успешному развитию своих клиентов и партнеров, предоставляя надежные и современные сервисы для бизнеса: процессинг, персонализацию банковских карт, эквайринг и многие другие. Использует как передовые отечественные и зарубежные технологии, так и собственные уникальные разработки. «МультиКарта» является партнером международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, JCB и НСПК "Мир", сертифицирована по международному стандарту PCI DSS. Клиентами компании уже стали порядка 50 российских и зарубежных банков. ООО «МультиКарта» – дочерняя организация АО «Почта Банк» (АО «Почта Банк» владеет 100% уставного капитала ООО «МультиКарта»).
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