Новая акция Банка Интеза по потребительскому кредитованию - «Дари эмоции»Банк Интеза кредиты
12 ноября 2019 года, Москва. Банк Интеза объявляет о начале специальной акции «Дари эмоции», в рамках которой кредиты предоставляются на особых условиях.
Минимальной ставкой 11,4% годовых смогут воспользоваться заемщики, относящиеся к основной категории клиентов, предоставившие в Банк справку о доходах по форме 2-НДФЛ, повторные и зарплатные клиенты, а также держатели премиального пакета услуг «Intesa Magnifica». Ставка является фиксированной для суммы кредита от 700 000 до 3 000 000 рублей. При сумме от 100 000 до 699 999 рублей ставка составляет 14,9% годовых.
Кредиты предоставляются на срок от 6 до 60 месяцев без страховки, залога и поручительства.
Акция проводится с 12 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года включительно во всех регионах присутствия Банка, в которых расположены офисы, обслуживающие частных клиентов.
«Мы хотим дать нашим клиентам возможность порадовать себя и своих близких, подарить им новые эмоции и радость, и позволить нечто большее с помощью нашей новой акции по потребительскому кредитованию», - заявил директор Департамента розничного бизнеса Банка Интеза Евгений Сафонов.
Дополнительную информацию о правилах проведения Акции, требованиях к заемщикам, тарифах и условиях приобретения пакета услуг «Intesa Magnifica» можно получить по телефону 8 800 700 67 07 (звонок бесплатный) и на сайте bancaintesa.ru
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