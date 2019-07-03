Новая программа кредитования Банка «СОЮЗ» - автокредит с остаточным платежом

Новая программа кредитования Банка «СОЮЗ» - автокредит с остаточным платежомБанк «Союз» кредиты
Банк "Союз" запустил новую программу кредитования, которая позволяет клиентам существенно сократить ежемесячные выплаты по автокредиту. В рамках программы банк предоставляет автокредит в рублях на следующих условиях:
- на сумму до 5 млн. рублей;
- на срок до 5 лет;
- по ставке от 11% годовых;
- при первоначальном взносе - от 15%;
- остаточный платёж - до 50% от стоимости транспортного средства;
- досрочное погашение - с первого дня пользования кредитом без штрафных санкций.
Суть новой программы кредитования банка «Союз» заключается в следующем:
- Погашение кредита осуществляется равными суммами на протяжении всего срока кредитования, кроме последнего (остаточного) платежа.
- Остаточный платеж, размер которого может достигать 50% от стоимости автомобиля, погашается единоразовым платежом в конце срока кредита,
- Пролонгация погашения остаточного платежа - возможна, при условии, что общий срок кредитования не может превышать 7 лет.
Запущенная программа кредитования доступна во всех регионах присутствия банка «Союз» и распространяется на приобретение новых автомобилей следующих марок: Isuzu, моделей Hyundai Porter, Ford Transit, Peugeot Boxer, Mercedes-Benz Sprinter, а также фургонов и шасси, отечественной марки Lada (ВАЗ) моделей Lada Vesta, Lada X-Ray, а также марки ГАЗ категории В и С, разрешенная максимальная масса которых не превышает 10 тонн, категории D – ГАЗ NEXT A60R, A62R, A63R, A64R, A65R, A66R, A67R, A68R, A69R.
Источник: Банк «СОЮЗ», 01.07.19
Материалы по теме