Новая стратегия потребительского кредитования в Банковской группе ТКБ

Новая стратегия потребительского кредитования в Банковской группе ТКБКредит Транскапиталбанк потребительские кредиты
Банковская группа ТКБ объявляет о начале реализации новой стратегии потребительского кредитования, в рамках которой существенно пересмотрены параметры кредитования по всем действующим потребительским программам:
- Снижены базовые ставки на 1 – 2% в зависимости от программы кредитования;
- В рамках программы «Кредит для своих» кредит может получить любое физическое лицо;
- Увеличен максимальный срок по всем программам кредитования до 7 лет;
- Отменено повышение ставки при сроке кредитования более 36 мес. (Теперь в независимости от выбранного срока кредита, клиентам будет предложена единая процентная ставка);
- Отменена зависимость процентной ставки от формы подтверждения дохода (Ранее ставка была выше, если клиент подтверждал свой доход справкой по форме банка или выпиской по счету, теперь ставка едина для любых форм подтверждения дохода);
- Увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн рублей, в рамках программ «Кредит для своих» и «Бюджетное решение», а по программе «Пенсионный кредит» до 500 тыс. рублей;
- По всем программам кредитования появилась возможность привлечения дополнительного созаемщика, которым может быть любое физическое лицо, что позволит теперь большему количеству клиентов получить необходимую сумму кредита;
- В рамках новых программ потребительского кредитования Банка отменена необходимость предоставления дополнительного обеспечения в виде поручительства и залога авто.
«Выходя на рынок потребительского кредитования с обновленными продуктами и условиями по ним, мы расширяем возможности личного финансового планирования для наших клиентов. И это только первый шаг, в ближайшее время мы продолжим улучшение действующих программ потребительского кредитования, а также запуск новых продуктов - прокомментировал Роман Жуков, директор Дирекции розничного бизнеса Банка ТКБ. – При этом уже обновленные программы позволят каждому клиенту Банка при обращении к нам по вопросу получения кредита выбрать для себя качественный продукт по новым условиям кредитования и его обслуживания».
Подробную информацию о кредитах Банка ТКБ смотрите на сайте банка.
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