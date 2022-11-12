Новогодний кредит для бизнеса от 7,9% годовых от банка “Хлынов”Кредит АО КБ «Хлынов»
Строите бизнес-планы на новый год? Самое время! А мы подскажем, как быстро и без хлопот получить средства на развитие бизнеса. Все просто: возьмите новогодний кредит от банка “Хлынов” – это настоящий предновогодний подарок для клиентов со сниженной ставкой - от 7,9% годовых.
Программа поддержки малого и среднего бизнеса от банка «Хлынов» — отличная возможность снизить ставку по действующему кредиту или пополнить оборотные средства по низкой ставке.
Условия:
- 12 месяцев — максимальный срок займа;
- 100 000 ₽ — минимальная сумма кредита.
Преимущества акционного предложения:
- Первые 4 месяца ставка — 7,9%, последующие месяцы — 12,9%;
- Отсрочка оплаты основного долга — 4 месяца;
- Возможно рассмотрение за 1 день;
- Рефинансирование кредитов из других банков.
Пришло время расширить свой бизнес и сделать его еще более успешным с новогодним акционным предложением от банка «Хлынов»!
Узнать подробную информацию о кредите, а также оформить онлайн заявку вы можете на нашем сайте.
Также предприниматели могут обратиться к своему менеджеру для уточнения интересующих вопросов или позвонить в контакт-центр: 8(800)250-2-777.
#ХлыновПомогает
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