Новогодний кредит для бизнеса от 7,9% годовых от банка “Хлынов”



Строите бизнес-планы на новый год? Самое время! А мы подскажем, как быстро и без хлопот получить средства на развитие бизнеса. Все просто: возьмите новогодний кредит от банка “Хлынов” – это настоящий предновогодний подарок для клиентов со сниженной ставкой - от 7,9% годовых.

Программа поддержки малого и среднего бизнеса от банка «Хлынов» — отличная возможность снизить ставку по действующему кредиту или пополнить оборотные средства по низкой ставке.

Условия:

  • 12 месяцев — максимальный срок займа;
  • 100 000 ₽ — минимальная сумма кредита.

Преимущества акционного предложения:

  • Первые 4 месяца ставка — 7,9%, последующие месяцы — 12,9%;
  • Отсрочка оплаты основного долга — 4 месяца;
  • Возможно рассмотрение за 1 день;
  • Рефинансирование кредитов из других банков.

Пришло время расширить свой бизнес и сделать его еще более успешным с новогодним акционным предложением от банка «Хлынов»!

Узнать подробную информацию о кредите, а также оформить онлайн заявку вы можете на нашем сайте.

Также предприниматели могут обратиться к своему менеджеру для уточнения интересующих вопросов или позвонить в контакт-центр: 8(800)250-2-777.

#ХлыновПомогает




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