«Новогодняя удача» - Выиграй ставку по кредиту от 8% в Запсибкомбанке

«Новогодняя удача» - Выиграй ставку по кредиту от 8% в ЗапсибкомбанкеЗапсибкомбанк акция кредиты
11 ноября в Запсибкомбанке стартует акция «Новогодняя удача» с розыгрышем специальных ставок по кредитам. Каждую неделю, до конца 2019 года, будут определяться те 366 счастливчиков, которые получат лучшие ставки Запсибкомбанка по потребительским и ипотечным кредитам. Эти ставки будут доступны и тем клиентам, которые рефинансируют кредиты других банков в Запсибкомбанке.
Еженедельно случайным образом среди клиентов, подавших заявку на кредит с 11 ноября 2019 года и получивших предварительное одобрение по кредиту до 22 декабря 2019 года, будут отбираться обладатели сниженных ставок:
- 8% – по ипотеке,
- 9,1% – по потребительским кредитам.
Такая ставка будет действовать для заемщиков в течение всего срока кредита.
«В преддверии Нового года и взрослые, и дети ожидают чудес и исполнения желаний. Выигрывайте лучшую ставку по кредиту от Запсибкомбанка в акции «Новогодняя удача» и исполняйте свои желания каждые 366 дней нового 2020 года. Приходите в ближайший к вам офис Запсибкомбанка, еженедельно с 11 ноября и до самого Нового года ловите «Новогоднюю удачу» и получайте сниженную ставку по кредиту: 8% по ипотеке и 9,1% по кредиту наличными», – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.
Новогодняя удача
366 счастливчиков получают наши лучшие ставки по кредитам. Оформите заявку на кредит с 11 ноября по 22 декабря 2019 года – примите участие в акции.
366 акционных ставок на весь срок кредита:
- Ипотека и рефинансирование - 8% годовых.
- Потребительский кредит и рефинансирование - 9,1% годовых.
Чтобы участвовать в акции, необходимо:
Подать заявку на кредит с 11 ноября по 22 декабря 2019 года включительно.
Подрбонее об акции
- Акция «Новогодняя удача» (далее – Акция). Срок проведения Акции: с 11.11.2019 г. по 31.12.2019 г. включительно. В Акции участвуют одобренные кредитные заявки по ипотеке и потребительскому кредиту при выборе Заемщиком добровольного вида страхования «жизни и здоровья» и «потери дохода» (комплексно) с включением данного условия в кредитный договор, в том числе на рефинансирование, принятые до 22.12.2019 г. включительно. Получение специальной ставки по кредиту доступно при условии выдачи кредита до 31.12.2019г включительно. Победители определяются методом генератора случайных чисел еженедельно. Требования к заемщикам, список документов для оформления кредита размещены на сайте www.zapsibkombank.ru и в офисах Банка. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Организатор Акции: ПАО «Запсибкомбанк». Информацию об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов, порядке, сроках и месте их получения можно получить на сайте www.zapsibkombank.ru, по тел. 8-800-100-5005 или в офисах Запсибкомбанка.
- Ипотечный кредит, в том числе на рефинансирование. Валюта кредита – рубли РФ. Максимальный срок кредитования - 30 лет. Максимальная сумма кредита – 90% от стоимости недвижимости; при рефинансировании – наименьшая из величин: остаток основного долга по рефинансируемому кредиту; 90% оценочной стоимости жилого помещения / земельного участка, оформляемого в залог на весь срок кредитования. Ставка 8% при рефинансировании ипотеки действует после оформления ипотеки в пользу Запсибкомбанка, до оформления ипотеки в пользу Банка – ставка по кредиту +2 п.п. к ставке после оформления ипотеки. Страхование ежегодно: имущественное + титул + личное.
- Потребительский кредит. Валюта кредита – рубли РФ. Максимальный срок кредитования - 7 лет. Максимальная сумма кредита – 5 000 000 рублей. Страхование: «жизни и здоровья» и «потери дохода» (комплексно) с включением данного условия в кредитный договор.
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