Новые условия 2021 года по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса в Энерготрансбанке

Новые условия 2021 года по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса в ЭнерготрансбанкеКредит Энерготрансбанк кредиты бизнесу льготное кредитование
Энерготрансбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса по программам с государственной поддержкой, которые разработаны в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018.
Теперь предприниматели могут оформить кредит на сумму от 500 тыс. рублей по льготной ставке от 5% до 7% годовых. Цели кредитования —пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование кредитов.
- Кредит на инвестиционные цели — до 1 млрд руб. — от 5.0 до 7.0% годовых — до 120 месяцев
- Кредит на пополнение оборотных средств — до 1 млрд руб. — от 5.0 до 7.0% годовых — до 36 месяцев
- Кредит на рефинансирование — до 1 млрд руб. — от 5.0 до 7.0% годовых — до 120 месяцев
- Кредит на развитие предпринимательской деятельности — до 10 млн руб. — от 7.0 до 9.95% годовых — до 60 месяцев
- Программа стимулирования кредитования (АО «Корпорация «МСП») — до 1 млрд руб. — 8.5% годовых — до 120 месяцев
Кредиты доступны для малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность в одной из приоритетных отраслей, полный список которых вы найдете в Приложении 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764.
Если ваш бизнес работает в другой отрасли, менеджер также подберет для Вас выгодную программу кредитования в Энерготрансбанке по ставке от 6,25% годовых.
Чтобы узнать подробные условия и требования к заемщику, свяжитесь с менеджером по телефону 8 800 100-22-48 или закажите обратный звонок через форму обратной связи на сайте банка.
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