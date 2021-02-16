Новые условия 2021 года по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса в Энерготрансбанке



Энерготрансбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса по программам с государственной поддержкой, которые разработаны в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018.

Теперь предприниматели могут оформить кредит на сумму от 500 тыс. рублей по льготной ставке от 5% до 7% годовых. Цели кредитования —пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование кредитов.

  • Кредит на инвестиционные цели — до 1 млрд руб. — от 5.0 до 7.0% годовых — до 120 месяцев
  • Кредит на пополнение оборотных средств — до 1 млрд руб. — от 5.0 до 7.0% годовых — до 36 месяцев
  • Кредит на рефинансирование — до 1 млрд руб. — от 5.0 до 7.0% годовых — до 120 месяцев
  • Кредит на развитие предпринимательской деятельности — до 10 млн руб. — от 7.0 до 9.95% годовых — до 60 месяцев
  • Программа стимулирования кредитования (АО «Корпорация «МСП») — до 1 млрд руб. — 8.5% годовых — до 120 месяцев


Кредиты доступны для малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность в одной из приоритетных отраслей, полный список которых вы найдете в Приложении 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764.

Если ваш бизнес работает в другой отрасли, менеджер также подберет для Вас выгодную программу кредитования в Энерготрансбанке по ставке от 6,25% годовых.

Чтобы узнать подробные условия и требования к заемщику, свяжитесь с менеджером по телефону 8 800 100-22-48 или закажите обратный звонок через форму обратной связи на сайте банка.




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