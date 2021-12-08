Новые условия льготного кредитования предприятий по программе ФОТ 3.0

Новые условия льготного кредитования предприятий по программе ФОТ 3.0Кредит ЧЕЛИНДБАНК господдержка ФОТ 3.0
Челиндбанк продолжает поддержку малого и среднего бизнеса в условиях коронавирусных ограничений.
Правительство РФ утвердило новые условия выдачи кредитов на восстановление предпринимательской деятельности1.
Весной и летом этого года Челиндбанк успешно провел первый этап Программы льготного кредитования бизнеса ФОТ 3.0. Кредитами воспользовались предприятия региона, ведущие деятельность в наиболее уязвимых отраслях в условиях распространения пандемии.
Осенью текущего года начался второй этап программы. Челиндбанк предлагает бизнесу кредиты по ставке 3% годовых, сроком до 18 месяцев. Перечень компаний, которые могут рассчитывать на предоставление льготных кредитов, расширен. Теперь воспользоваться кредитом дополнительно смогут предприятия общепита, спортивные организации, кинотеатры, музеи, зоопарки, гостиницы, санатории, турагентства и другие.
Полный перечень отраслей экономики, требующих поддержки.
Подробные условия программы читайте на сайте банка или узнавайте по телефону 8-800-5001-800.
Также в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой Банком России совместно с АО Корпорация МСП, Челиндбанк предлагает воспользоваться антикризисными кредитами на любые бизнес- цели или рефинансировать действующие. С 1 ноября по 30 декабря 2021 года компании и индивидуальные предприниматели, работающие в отраслях, требующих поддержки, могут взять кредит по ставке не выше 8,5% годовых.
С подробными условиями программы можно ознакомиться на сайте банка
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