Новые вклады для частных лиц от Банка «Возрождение»Банк «Возрождение» вклады условия по вкладам
В марте 2017 года Банк «Возрождение» запустил четыре новых вклада для частных лиц:
- «Проценты в рост»,
- «Моя выгода»,
- «Моя копилка»,
- «Моя копилка — для пенсионеров».
Новая линейка вкладов для физических лиц позволяет вкладчикам выбрать оптимальный вариант вклада при доступной сумме под различные цели.
Предлагаемые условия по новой линейке вкладов следующие:
- Вклад «Проценты в рост» отличает максимальная доходность — до 9%. Минимальная сумма по депозиту составляет всего 10 тыс. рублей. Вклад рублёвый и разбит на 4 периода, по истечении каждого периода проценты капитализируются или выплачиваются на любой счёт в банке. В течение первых 2 месяцев депозит можно пополнять.
- Вклад «Моя выгода» позволяет клиенту хранить средства в одной из трёх валют и получать максимальный доход до 7,5% годовых в рублях, 1,5% — в долларах и 0,2% — в евро. Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. рублей или 300 долларов США/евро, срок действия — от 1 месяца до 2 лет. Проценты выплачиваются в конце срока.
- Вклад «Моя копилка» предлагает максимальную процентную ставку до 7,4% в рублях, до 1,2% — в долларах и до 0,15% — в евро. Вклад пополняемый и позволяет ежемесячно капитализировать проценты или по выбору клиента перечислять их на другой счёт. Вклад примечателен тем, что ставка зависит от суммы и при пополнении растёт. Минимальная сумма вклада также составляет 10 тыс. рублей или 300 долларов США/евро.
- Вклад «Моя копилка – для пенсионеров» с максимальной процентной ставкой в рублях в размере 7,6%. Для пенсионеров, оформляющих вклад на срок от 6 месяцев установлены повышенные проценты. Вклад с ежемесячной выплатой процентов и ставкой, растущей при пополнении.
Как отметил Олег Коркин, заместитель руководителя блока «Розничный бизнес» банка «Возрождение»:
«С приходом весны мы полностью обновили линейку депозитов и предложили вклады с ещё большим количеством преимуществ для клиентов»Новые вклады введены вместо ранее действовавших депозитов «Классический», «Накопительный Плюс» и «Перспективный плюс».
Узнать более подробную информацию по вкладу можно на сайте банка «Возрождение»в разделе «Частным лицам» — «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).
Открыть вклад можно в любом офисе банка, а также через дистанционные каналы обслуживания: банкомат, Интернет-банк или Мобильный банк.
Источник: Банк «Возрождение», 15 марта 2017 года
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