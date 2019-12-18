Новые возможности дистанционного обслуживания корпоративных клиентов в Банке «НЕЙВА»!Банк "Нейва" Нейва.Бизнес интернет-банк мобильное приложение мобильный банк
Банк «НЕЙВА» понимает: время и высокая мобильность являются одними из важнейших ценностей для современного предпринимателя. Поэтому продолжает совершенствовать технологии и условия дистанционного обслуживания корпоративных клиентов.
Сегодня наши клиенты могут бесплатно совершать переводы денежных средств на расчетный счет через сайт Банка по номеру корпоративной банковской карты в пределах лимита — 70?000 рублей в месяц. Средства можно перечислять и через сервисы сторонних банков, однако следует учитывать комиссию за операцию, которую взимает банк-отправитель.
Новые возможности получило мобильное приложение «Нейва.Бизнес». Теперь при осуществлении платежей в нем автоматически рассчитывается и отображается сумма комиссии. А значит, клиент может видеть конечную стоимость услуги, что особенно важно при совершении переводов физическим лицам, где предусмотрены лимиты по суммам.
Кроме того, как в системе «Банк-Директ», так и в мобильном приложении, можно совершать биллинговые платежи (например, за услуги ЖКХ (ЖКУ), интернет, мобильную связь) с повышенным лимитом — до 30?000 тыс. рублей в календарный месяц. А также сменить пин-код корпоративной карты.
Не стоит больше опасаться забыть или потерять пин-код и таким образом лишиться доступа к операциям со счетом в ответственный момент: пин-код карты можно дистанционно изменить быстро и в любое время.
Напомним, мобильное приложение «НЕЙВА.Бизнес» летом 2019 года высоко оценили независимые эксперты. По результатам исследования маркетинговой компании Markswebb, «НЕЙВА.Бизнес» вошел в ТОП-10 лучших мобильных банков для предпринимателей и руководителей, наравне с приложениями крупнейших федеральных банков.
Не останавливаясь на достигнутом, Банк «НЕЙВА» тогда же провел глобальное обновление мобильного банка, добавив такие полезные возможности, как выпуск и перевыпуск корпоративных карт, быстрое заполнение реквизитов, уточнение или отзыв платежа, размещение средств в депозиты, час с сотрудниками Банка и многое другое. А в сентябре, в честь десятилетнего юбилея «НЕЙВЫ», новый улучшенный дизайн и интерфейс получила система « Банк-Директ».
На все вопросы по дистанционному обслуживанию готовы ответить специалисты нашего центра поддержки клиентов по круглосуточному бесплатному телефону 8?800?7000?213.
Банк «НЕЙВА»: Навстречу новому!
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