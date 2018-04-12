Новым купюрам – зелёный свет в КузнецкБизнесБанке

Новым купюрам – зелёный свет в КузнецкБизнесБанке200 рублей 2000 рублей АО "Кузнецкбизнесбанк" купюры
КузнецкБизнесБанк готов к работе с новыми купюрами номиналом 200 и 2000 рублей на 100 процентов: это 21 офис, 117 банкоматов, 68 платёжных терминалов.
Напомним, новые банкноты были презентованы Центробанком 12 октября 2017 года. В этот же день они поступили в оборот в те регионы, символы которых на них изображены — Севастополь и Дальний Восток.
Внешний вид новых купюр определили по результатам народного голосования:
- На банкноте 200 рублей изображены - памятник затопленным кораблям и Херсоне Таврический
- На банкноте 2000 рублей изображены – мост на остров «Русский» и космодром «Восточный».
Новые купюры отличают инновационные защитные признаки, эксклюзивный дизайн и наличие элементов для слабовидящих людей. При этом банкнота номиналом 200 рублей изготовлена на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой.
Массовый ввод в обращение новых 2000 и 200 рублей начался в декабре 2017 года.
Источник: Кузнецкбизнесбанк, 11.04.2018
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