Новым купюрам – зелёный свет в КузнецкБизнесБанке



КузнецкБизнесБанк готов к работе с новыми купюрами номиналом 200 и 2000 рублей на 100 процентов: это 21 офис, 117 банкоматов, 68 платёжных терминалов.

Напомним, новые банкноты были презентованы Центробанком 12 октября 2017 года. В этот же день они поступили в оборот в те регионы, символы которых на них изображены — Севастополь и Дальний Восток.

Внешний вид новых купюр определили по результатам народного голосования:
Новые купюры отличают инновационные защитные признаки, эксклюзивный дизайн и наличие элементов для слабовидящих людей. При этом банкнота номиналом 200 рублей изготовлена на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой.

Массовый ввод в обращение новых 2000 и 200 рублей начался в декабре 2017 года.

Источник: Кузнецкбизнесбанк, 11.04.2018




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