Новый сертификат электронной подписи для «3S-bank»3S-bank СКБ-банк интернет-банк
В целях обеспечения необходимого уровня безопасности и выполнения требований ФСБ России по переходу на новый стандарт электронной подписи (ГОСТ Р 34.10-2012. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи) рекомендуем Вам заблаговременно перевыпустить Ваш сертификат электронной подписи, используемый для входа в Интернет-банк для предпринимателей и бизнеса «3S-Bank». Для перевыпуска сертификата воспользуйтесь функционалом самостоятельной генерации запроса на сертификат электронной подписи в системе «3S-bank», следуя указаниям Инструкции (руководствуйтесь п.2 Формирование запроса на перегенерацию сертификата), или позвоните в Службу Заботы о Клиентах для получения консультации специалиста Банка и создания запроса на генерацию сертификата по телефону 8-800-1000-600 (бесплатно по России)
СКБ-Банк
СКБ-Банк
Для генерации нового сертификата электронной подписи необходимо обновить или установить криптоплагин для 3S-Банка. АО «СКБ-Банк» заботится о безопасной работе Вашего Интернет-Банка и подготовил новую версию программного обеспечения – обновленный криптоплагин.
Для дальнейшего использования 3S-Bank просим установить актуальную версию криптоплагина. Обращаем Ваше внимание, с 8 августа 2018 г. вход в систему 3S-Bank будет возможен только с установленной новой версией программного обеспечения.
ГОСТ Р 34.10-2012 (полное название: «ГОСТ Р 34.10-2012. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи») — российский стандарт, описывающий алгоритмы формирования и проверки электронной цифровой подписи. Принят и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 года № 215-ст вместо ГОСТ Р 34.10-2001. До ГОСТ Р 34.10-2001 действовал стандарт ГОСТ Р 34.10-94.
Цифровая подпись позволяет:
- Аутентифицировать лицо, подписавшее сообщение;
- Контролировать целостность сообщения;
- Защищать сообщение от подделок;
- Доказать авторство лица, подписавшего сообщение.
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