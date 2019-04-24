Новый сезонный вклад Связь-Банка к майским праздникам

Новый сезонный вклад Связь-Банка к майским праздникамСвязь-Банк вклады процентная ставка условия по вкладам
В преддверии майских праздников 2019 года ПАО АКБ Связь-Банк предлагает своим клиентам сезонный рублёвый вклад «Победный» с повышенной процентной ставкой 7,8% годовых.
Условия по вкладу «Победный»:
- Валюта вклада - рубли РФ
- Срок вклада - 547 дней
- Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей
- Максимальная сумма вклада - Не ограничена
- Процентная ставка по вкладу
- Величина процентной ставки - является фиксированной на весь срок действия вклада.
- Внесение дополнительных взносов - не предусмотрено
- Частичное снятие - не предусмотрено
- Начисление и выплата процентов - осуществляется в конце срока размещения вклада.
- Капитализация - не предусмотрена.
- Вклад пролонгируется на условиях вклада «Максимальный доход» на срок 367 дней
По окончании срока действия вклада начисленные проценты перечисляются по выбору клиента на:
- счёт вклада «До востребования»,
- текущий счёт,
- счёт банковской карты,
- «Накопительный счёт»
Более подробную информацию о вкладе «Победный» можно уточнить на сайте банка или через Контакт-центр Банка по телефонам:
- 8-800-500-00-80
- 8-495-500-00-80
Источник: Связь-Банк (Группа ВЭБ), 23 апреля 2019
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