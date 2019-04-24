Новый сезонный вклад Связь-Банка к майским праздникам



В преддверии майских праздников 2019 года ПАО АКБ Связь-Банк предлагает своим клиентам сезонный рублёвый вклад «Победный» с повышенной процентной ставкой 7,8% годовых.

Условия по вкладу «Победный»:
  • Валюта вклада - рубли РФ
  • Срок вклада - 547 дней
  • Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей
  • Максимальная сумма вклада - Не ограничена
  • Процентная ставка по вкладу
  • Величина процентной ставки - является фиксированной на весь срок действия вклада.
  • Внесение дополнительных взносов - не предусмотрено
  • Частичное снятие - не предусмотрено
  • Начисление и выплата процентов - осуществляется в конце срока размещения вклада.
  • Капитализация - не предусмотрена.
  • Вклад пролонгируется на условиях вклада «Максимальный доход» на срок 367 дней

По окончании срока действия вклада начисленные проценты перечисляются по выбору клиента на:
  • счёт вклада «До востребования»,
  • текущий счёт,
  • счёт банковской карты,
  • «Накопительный счёт»

Более подробную информацию о вкладе «Победный» можно уточнить на сайте банка или через Контакт-центр Банка по телефонам:
  • 8-800-500-00-80
  • 8-495-500-00-80


Источник: Связь-Банк (Группа ВЭБ), 23 апреля 2019



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