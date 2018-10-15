Онлайн переводы в Сербию теперь доступны через Юнистрим

Онлайн переводы в Сербию теперь доступны через ЮнистримUNIStream (Юнистрим) денежные переводы
Для пользователей онлайн сервиса ЮНИСТРИМ стало доступно новое направление денежных переводов - теперь на сайте unistream.ru и в мобильном приложении Юнистрим Денежные переводы можно перевести деньги в Сербию.
Тариф на отправку денежных переводов в Сербию составляет 100 рублей независимо от суммы перевода. Минимальная сумма к отправке – 1 евро, максимальная - 1200 евро. Валюта выдачи переводов ЮНИСТРИМ в Сербии – евро.
Получить перевод, отправленный онлайн через систему ЮНИСТРИМ, можно наличными в любом из офисов Почтового банка Сербии. Свыше 170 отделений банка расположены во всех основных городах страны, адреса ближайших к вам офисов можно уточнить на сайте Почтового банка.
«До недавнего времени для перевода денег в эту страну нужно было обязательно посетить одну из наших касс, — поясняет Председатель правления АО КБ «ЮНИСТРИМ» Кирилл Пальчун. — Теперь идти никуда не нужно. Вы можете использовать для перевода любую банковскую карту Visa, Mastercard, МИР и любой удобный для вас гаджет — смартфон, планшет, ноутбук или компьютер. Адресат сможет получить перевод в Сербии наличными уже через пару минут».
По данным Центрального банка России через системы денежных переводов из России в Сербию в 2017 году было переведено 522 тыс. долларов, в первом полугодии 2018 года – 524 тыс. долларов, - рост по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года составил 54%.
ЮНИСТРИМ продолжает расширять географию своего присутствия в мире. Благодаря увеличению партнерской сети в Сербии, получение денежных переводов ЮНИСТРИМ станет еще доступнее для жителей и гостей большинства регионов страны.
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