ПАО «Дальневосточный банк» готовится к выпуску карт международной платёжной системы JCB

«Новое сотрудничество с Дальневосточным банком, одной из ведущих финансовых организаций Приморского края, является важным этапом для платёжной системы JCB, принимая во внимание количество клиентов и широкую сеть банкоматов и POS — терминалов Банка в Дальневосточном регионе. Мы надеемся, что новый продукт, который Банк предложит уже существующим и новым клиентам, обеспечит более комфортные и выгодные расчеты для российских бизнесменов и туристов, которые часто посещают Японию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Всем новым держателям карт JCB также будут доступны уникальные предложения и скидки по всему миру от платежной системы JCB. Внедрение приема карт JCB в терминальной и банкоматной сети Банка будет содействовать расширению спектра и повышению качества предоставляемых банковских услуг, а также способствовать развитию въездного туризма в регионе. Держатели карт JCB из Японии, Китая, Кореи, Тайваня, путешествующие в Россию на Дальний Восток, смогут чувствовать себя более уверенно в поездках. Прием карт JCB также важен и для держателей карт JCB в России, где карты JCB выпускаются с 2015 года и количество карт постоянно растет».

«Реализация данного проекта обеспечит Банку возможность эмитировать все виды карточных продуктов международной платежной системы JCB, позволяющих совершать операции как на территории России, так и за ее пределами. Совместная работа с компанией JCB International — это важный и закономерный этап стратегии развития розничного бизнеса Дальневосточного банка. Мы первыми во Владивостоке начали выпускать платежные карты. За 28 лет мы сохранили и упрочили наше лидерство. Так, на сегодняшний день количество эмитированных Банком карт превышает 800 тысяч, в том числе, мы занимаем ведущие позиции на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири по выпуску карт национальной платежной системы «Мир».

Сотрудничество с компанией JCB International Co., Ltd. (JCBI) открывает для нас и наших клиентов новые возможности, мы уверены в успехе».

Компания JCB International Co., Ltd. (JCBI) — международное подразделение JCB Co.,Ltd. — объявила о подписании лицензионного соглашения с ПАО «Дальневосточный банк», одним из ведущих банков Дальнего Востока и Восточной Сибири.В рамках договорённостей Дальневосточный банк планирует приступить к выпуску карт JCB и обслуживанию карт JCB в сети банкоматов и терминалов, установленных в партнёрских торгово-сервисных предприятиях. На сегодняшний день сеть эквайринг Банка включает 311 банкоматов и 4054 терминала.Юичиро Кадоваки, старший вице-президент JCB International Co., Ltd., отметил:Валерий Павлюк, президент ПАО «Дальневосточный банк» подчеркнул:Источник: ПАО «Дальневосточный банк», 26.04.2018