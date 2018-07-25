Пенсионная карта Мир Россельхозбанка получила награду Frank RG



Платёжная карта Россельхозбанка стала победителем премии Frank RG Reward Award 2018 в номинации «Лучшая пенсионная карта». Награда присуждена компанией Frank Research Group, ведущей исследования в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг.

Россельхозбанк выпускает карту «Пенсионная» платёжной системы «МИР» бесплатно с основными условиями:
  • Открыть карту Мир может частное лицо в возрасте от 18 лет, имеющее право на получение пенсии или иных выплат социального характера*.
  • Карта позволяет владельцам получать дополнительный доход до 6% годовых на остаток средств на счете.
  • Держателям карт также доступны преимущества приложения «Мобильный Банк» и Интернет-Банк,
  • Доступны переводы с карты на карту и снятие наличных средств без комиссии в любом банкомате АО «Россельхозбанк» и банков-партнёров.
  • Бесплатные уведомления по СМС о зачислениях на счёт карты.

Карта «Пенсионная» - один из локомотивных дебетовых продуктов Россельхозбанка. Эмиссия карт началась в 2015 году. С момента запуска продукта выпущено свыше 1,6 млн. платёжных карт Мир «Пенсионная».

*В т.ч. пособия по уходу за ребенком, безработице, по временной нетрудоспособности и т.п., за исключением выплат стипендий).

Источник: Россельхозбанк, 24 июля 2018




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