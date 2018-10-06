Переводы через SamsungPay по картам MasterCard без комиссии

Переводы через SamsungPay по картам MasterCard без комиссииMasterCard SamsungPay перевод денег
Примсоцбанк присоединился к акции по бескомиссионным переводам между держателями карт MasterCard в платёжной системе SamsungPay. Акция продлится до 31 декабря 2018 года.
SamsungPay
SamsungPay
Воспользоваться предложением смогут владельцы мобильных устройств Samsung, зарегистрировавшие в SamsungPay карту платёжной системы MasterCard и отметившие её как основную для получения переводов.
— MasterCard предоставляет уникальную возможность переводить деньги без комиссий, в том числе и между Банками. Это крайне удобно для тех, кто пользуется предложениями от разных организаций, в том числе при переводах с зарплатной карты на личную. Сервис экономит деньги и избавляет от необходимости по нескольку раз снимать и вносить деньги в разных банкоматах, — отмечает Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Размер перевода в системе составляет от 1 до 75 000 рублей. C помощью Samsung Pay можно перевести до 150 000 рублей в сутки и до 600 000 в месяц по одной карте.
Подробности о работе сервиса можно получить в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.
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