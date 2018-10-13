Переводы между Бинбанком и банком "Открытие" теперь без комиссии

Переводы между Бинбанком и банком "Открытие" теперь без комиссииБИНБАНК Банк «Открытие» перевод денег
Бинбанк и "Открытие" отменили комиссию за переводы по номеру карты и по реквизитам между двумя банками. Теперь клиенты могут бесплатно переводить деньги в офисах обеих кредитных организаций на территории всей страны, а также в интернет-банке и мобильном приложении.
Для того чтобы провести операцию, достаточно выбрать наиболее удобный способ перевода и указать реквизиты получателя. Сервис доступен для всех типов переводов за счет собственных средств — с карты на карту, по реквизитам со счета и без открытия счета.
Чтобы воспользоваться бесплатными переводами в мобильном приложении банка "Открытие" или Бинбанка, необходимо обновить его до свежей версии.
Перводы без комиссии уже доступны с другими банками-партнерами через их сети банкоматов с обслуживанием без комиссии:
- Райффайзенбанк
- ЮниКредит Банк
- Альфа-Банк
- Газпромбанк
- БАНК УРАЛСИБ
- Банк Русский Стандарт
- СКБ-банк
- Связь-Банк
- РосЕвроБанк
- Банк Зенит
- Банк Открытие
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