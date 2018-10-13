Переводы между Бинбанком и банком "Открытие" теперь без комиссии



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Бинбанк и "Открытие" отменили комиссию за переводы по номеру карты и по реквизитам между двумя банками. Теперь клиенты могут бесплатно переводить деньги в офисах обеих кредитных организаций на территории всей страны, а также в интернет-банке и мобильном приложении.

Для того чтобы провести операцию, достаточно выбрать наиболее удобный способ перевода и указать реквизиты получателя. Сервис доступен для всех типов переводов за счет собственных средств — с карты на карту, по реквизитам со счета и без открытия счета.

Чтобы воспользоваться бесплатными переводами в мобильном приложении банка "Открытие" или Бинбанка, необходимо обновить его до свежей версии.

Перводы без комиссии уже доступны с другими банками-партнерами через их сети банкоматов с обслуживанием без комиссии:

  • Райффайзенбанк
  • ЮниКредит Банк
  • Альфа-Банк
  • Газпромбанк
  • БАНК УРАЛСИБ
  • Банк Русский Стандарт
  • СКБ-банк
  • Связь-Банк
  • РосЕвроБанк
  • Банк Зенит
  • Банк Открытие



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