Переводы MoneyGram доступны во всех офисах Банка «Кузнецкий»Денежные переводы и платежи MoneyGram (Маниграмма) Банк «Кузнецкий»
С марта 2021 года Банк «Кузнецкий» получил возможность выдавать своим клиентам денежные переводы MoneyGram, являясь участником платежной системы «Золотая Корона».
Компания MoneyGram – мировой лидер в области трансграничных Р2Р-платежей и денежных переводов. Ее возможности позволяют физическим лицам быстро и выгодно отправлять деньги более чем в 200 стран и территорий, в 90 из которых сервис уже доступен в электронном виде.
Отметим, что Банк «Кузнецкий» занимает лидирующую позицию в Пензенской области по объему операций в платежной системе «Золотая Корона».
Получить и отправить переводы на сервисе «Золотая Корона – Денежные переводы» возможно во всех дополнительных офисах банка, а так же в головном офисе на ул. Красной, 104.
Более подробную информацию по переводам денежных средств вы можете узнать по телефону 8-800-100-64-10, на официальном сайте или в отделениях Банка «Кузнецкий».
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