Переводы Юнистрим стали доступны в мобильном приложении MyUzcard



Денежные переводы Юнистрим теперь можно совершать в мобильном приложении My Uzcard — с карт Uzcard и кобейджинговых карт Uzcard-UnionPay, Uzcard-МИР и Uzcard-Mastercard. Переводы зачисляются в российских рублях на карты Visa, MasterCard и МИР, выпущенные любым российским банком, или выдаются наличными в одном из пунктов обслуживания Юнистрим в России.

Переводы в приложении My Uzcard стали доступны благодаря сотрудничеству Юнистрим с ООО «Plum Technologies». Для отправки денег достаточно указать ФИО, сумму, валюту перевода и номер карты получателя. Комиссия за перевод составляет от 0%.

«Мы уверены, что наши клиенты оценят преимущества нового онлайн канала перевода денег. Юнистрим активно развивает сотрудничество с Plum Technologies и стремится предоставить самый современный платёжный функционал, обеспечив клиентам возможность обслуживаться там, где им удобно», — комментирует Шерзод Махмудов, вице-президент системы международных денежных переводов Юнистрим.

Онлайн переводы с помощью карт — одна из самых востребованных услуг в Узбекистане. Uzcard выпускают 32 банка страны. В обращении находятся более 12 млн карт Uzcard.

«Углубление сотрудничества с Юнистрим открывает широкие перспективы, — считает руководитель международных проектов и денежных переводов в Plum Technologies Эмиль Якушев. — Денежные переводы Юнистрим одни из самых популярных в Узбекистане. Теперь картодержатели Uzcard смогут помочь своим близким, не посещая банковский офис. Мобильное приложение позволяет за считанные секунды перевести деньги в онлайн-режиме из любого места и отследить статус операции».

В рамках партнерства с Plum Technologies планируется в приложении MyUzcard запустить переводы Юнистрим и в другие страны СНГ.




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