ПОЧТА БАНК по акции снизил процентные ставки по кредитам наличными до 9,9% годовых

ПОЧТА БАНК по акции снизил процентные ставки по кредитам наличными до 9,9% годовыхПочта Банк кредиты процентная ставка
Почта Банк проводит акцию «Особые условия», в рамках которой минимальная процентная ставка по кредитам наличными снижена до 9,9% годовых. Специальное предложение по акции действует по 30 сентября 2019 года.
В рамках акции «Особые условия» любой клиент, оформивший в банке кредит наличными, может снизить ставку на 2 п.п. (минимум до 9,9% годовых), если переведёт в банк зарплату, пенсию или будет оставаться «активным» клиентом, т.е. ежемесячно тратить по карте банка или в мобильном или интернет-приложении от 10 тыс. рублей.
Кроме того, банк снизил до 9,9% годовых ставку по услуге «Гарантированная ставка». Она позволяет пересчитать проценты по кредиту по минимальной ставке и вернуть разницу на счет после полного погашения кредита. Для этого необходимо погасить кредит не менее чем 12 ежемесячными платежами, не допуская просрочки.
Основные условия по кредиту наличными в Почта Банке:
- Сумма кредита - от 50 тыс. до 1,5 млн рублей;
- Срок кредитования - от 13 до 60 месяцев.
- Для оформления достаточно двух документов – паспорта и СНИЛС, а предварительное решение можно получить буквально за 1 минуту.
- на сайте,
- в клиентском центре,
- на стойке продаж,
- в торговой точке партнёра.
Выдача и обслуживание кредита бесплатны, а погашать кредит можно как в банкоматах Почта Банка (более 4800 по всей стране) и группы ВТБ, так и в Почта Банк Онлайн.
Источник: Почта Банк, 15 августа 2019г.
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