Подключи интернет-банк от Банка Кольцо Урала не приходя в офис!КБ "Кольцо Урала" интернет-банк
Хотите подключить удобный, функциональный и бесплатный интернет-банк, не приходя в офис?
Имея карту банка «КОЛЬЦО УРАЛА», вы можете подключить интернет-банк с помощью любого банкомата банка за 1 минуту.
Шаг 1. Вставьте карту в банкомат, введите пин-код;
Шаг 2. Выберите раздел «Интернет-банк» в меню экрана банкомата;
Шаг 3. Следуйте инструкции в меню банкомата;
Шаг 4. Получите чек из банкомата. В чеке — инструкция о том, как начать пользоваться подключенным интернет-банком.
Шаг 5. Заберите карту!
Шаг 6. Пройдите простую регистрацию для безопасности платежей и защиты персональных данных.
Шаг 7. Скачайте мобильное приложение банка, чтобы пользоваться интернет-банком в смартфоне.
Управляйте дистанционно денежными средствами, по максимуму используя преимущества интернет-банка: от оплаты мобильной связи до открытия вклада!
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