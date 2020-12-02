Потребительские кредиты по акции «Добрая традиция» под ставку от 7,5% годовых

Потребительские кредиты по акции «Добрая традиция» под ставку от 7,5% годовыхКредит акция Банк "Кубань Кредит" потребительские кредиты
В Банке «Кубань Кредит» стартовала акция «Добрая традиция», в течение которой на потребительские кредиты будет действовать сниженная процентная ставка от 7,5% годовых.
Предложение актуально в рамках программы потребительского кредитования «Кредиты частным клиентам». Акция продлится до 1 февраля 2021 года.
Подробную информацию можно получить в офисах КБ «Кубань Кредит», на официальном сайте и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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