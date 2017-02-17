Потребительский кредит «Без поручительства» Банка «Приморье»Банк «Приморье» кредиты потребительские кредиты условия кредитования
Кредит «Без поручительства» - это новая программа потребительского кредитования для клиентов-держателей зарплатных карт. Эту программу потребительского кредитования «Без поручительства», как одну из самых популярных форм займа, Банк «Приморье» запустил в феврале 2017 года.
Теперь потребительский кредит на сумму до 300 000 руб. можно оформить без поручительства, т. е. без привлечения друзей и родных к оформлению кредита, что значительно упрощает процедуру оформления займа для клиентов Банка «Приморье».
Условия по кредиту «Без поручительства» следующие:
- Кредит предоставляется клиентам-держателям зарплатных карт Банка «Приморье».
- Возраст заёмщика - от 20 лет.
- Срок кредита - до пяти лет.
- Процентная ставка – от 15,9% годовых.
Директор Кредитного департамента Банка «Приморье» Сергей Белавин отметил, что:
« В 2016 году средний размер запрашиваемой суммы займа составил 300 000 руб. Она и стала порогом для новой программы «Без поручительства». Сегодня наш Банк реализует уже две программы потребительского кредитования — на выбор заемщика: «С поручительством» — от 14,9% годовых и «Без поручительства» — от 15,9% годовых, а также, такую форму краткосрочного микрокредитования как овердрафт, где кредитный лимит предоставляется к зарплатной карте. В 2017 году мы продолжим развитие кредитования в нашем Банке, обращая внимание на наиболее востребованные формы и комфортные для клиентов условия.»Получить консультацию по потребительскому кредиту можно в любом офисе Банка, у клиент-менеджеров «Приморье», приезжающих на предприятия, в Контакт-центре по телефонам +7 (423) 240-79-15, 8 800 200-20-86 (звонок по России бесплатный), а также, информация о кредитах узнать на сайте Банка
Источник: Банк «Приморье», 16.02.2017
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