Предложение лучших условий рефинансирования потребительских кредитов других банков в МИнБанке

Предложение лучших условий рефинансирования потребительских кредитов других банков в МИнБанкеКредит Московский Индустриальный банк рефинансирование кредитов
ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») предлагает специальные акционные ставки в рамках программы рефинансирования потребительских кредитов сторонних банков (Газпромбанк, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк и другие).
Таким образом, в зависимости от категории клиента при рефинансировании потребительских кредитов ставка кредитования составит 5,9% или 8,8% годовых.
Кредит на рефинансирование потребительского кредита предоставляется в размере от 50 000 рублей до 3 млн рублей (до 5 млн рублей — для участников зарплатного проекта), максимальный срок кредитования — 7 лет. При сумме кредита до 300 000 рублей ставка увеличивается на 1 п.п. Более подробно условия и платежи можно рассчитать в калькуляторе на сайте банка.
Возраст клиента — от 22 до 65 лет, а пенсионеры могут рефинансировать свой кредит в возрасте до 75 лет (на дату окончания кредитного договора). Постоянная или временная регистрации на дату окончания срока кредита — в месте расположения подразделения банка или на территории соседнего субъекта РФ, в котором располагается подразделение банка. Трудовая занятость клиента — в любом регионе РФ, при этом трудовую книжку предоставлять не нужно.
Стаж работы на последнем месте работы — не менее 3-х месяцев (для нотариусов, адвокатов и самозанятых — не менее 6-ти месяцев). Рефинансировать возможно все потребительские, ипотечные, автокредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом. Также, клиент может получить дополнительную сумму кредита на потребительские цели.
Для того, чтобы принять участие в акции, нужно оформить заявку на кредит в период с 24 февраля по 31 марта 2021 года. Условия доступны во всех регионах присутствия Банка.
«МИнБанк активно развивает розничное кредитование, гарантируя клиентам быстрое и комфортное оформление сделки. К тому же, акции, которые мы регулярно проводим, и дополнительные предложения позволяют нашим клиентам существенно экономить на процентах и ежемесячных платежах. Так, например, условия программы потребительского кредитования «Рефинансирование» предусматривают не только возможность рефинансировать все имеющиеся у клиента кредиты в один: потребительские, ипотечные, автокредиты и кредитные карты, тем самым уменьшив свои ежемесячные платежи и упростив процесс погашения кредитов (даже с просрочками), но и получения клиентом дополнительных денежных средств на личные нужды: покупку мебели, ремонт дачного дома или квартиры, отпуск и т.п.», — комментирует начальник Управления кредитных продуктов Алексей Глушенков.
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