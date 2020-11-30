Предновогодний кредитный ажиотаж в Банке Нейва!Кредит акция потребительские кредиты Банк "Нейва"
По кредиту «Потребительский ЛАЙТ» ставка снижены на 1%. По кредиту «Потребительский» действует ставка от 7,5% годовых!
Дорогие клиенты!
Радуем в понедельник хорошими новостями — с 1 декабря мы снижаем процентную ставку по одному из главных кредитных хитов — «Потребительский ЛАЙТ»! Ставка снижена на целый процент годовых. Публикуем его основные условия:
- Оформление по 2 документам;
- Сумма от 20000 до 350000 рублей;
- Ставка от 11,9%;
- Без страховок;
- Срок от 3 до 5 лет.
Подробные условия смотрите на официальном сайте банка Нейва.
Еще один повод для радости — «Потребительский» кредит с суммой от 351000 рублей и ставкой от 7,5% годовых действует до 15 января 2021 года! Все подробности смотрите здесь.
Что еще стоит знать о наших кредитных предложениях:
- Низкая реальная стоимость кредита;
- Бесплатный выбор даты платежа в момент оформления кредита;
- Бесплатный выбор графика погашения кредита — аннуитетный и дифференцированный платежи;
- Бесплатная карта для погашения кредита.
Готовы оформить? Можно оформить заявку на кредит онлайн на сайте банка.
Появились вопросы? Вам с удовольствием ответят специалисты круглосуточного контакт-центра Банка «НЕЙВА» по телефону 8?800?7000?213 (звонок по России бесплатный), через WhatsApp, Telegram, Viber по номеру +7?905?8005?070, а также через чат на сайте банка и в системе «Банк-он-Лайн».
Банк «НЕЙВА»: Добро пожаловать к нам за кредитами! Успевайте!
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