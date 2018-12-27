Процентные ставки по кредитным картам Промсвязьбанка «100+» и «Карта мира без границ» снижены

27.12.18

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Процентные ставки по кредитным картам Промсвязьбанка «100+» и «Карта мира без границ» снижены до 27%.



По кредитной карте «100+» с лимитом до 600 тыс. руб. беспроцентный период составляет более 3 месяцев. «Карта мира без границ» предполагает начисление повышенного кэшбэк в категориях «Путешествия» - оплата авиа- и ЖД-билетов, бронирования отелей. За счет банка до 100% покупки в категории «Путешествия».



С ноября кредитные карты Промсвязьбанка (ПСБ) с лимитом до 100 тыс. рублей можно заказать без документа о подтверждении доходов. Для получения карты с таким лимитом достаточно только паспорта РФ. Условие распространяется на все виды кредитных карт Промсвязьбанка. При этом ставки, продолжительность льготного периода и другие параметры по таким картам не отличаются от условий карт, выдаваемых с запросом подтверждения дохода.



Промсвязьбанк предлагает выгодные условия по кредитным картам. По флагманской карте «Двойной кэшбэк» с лимитом до 600 тыс. руб., ставкой 26% годовых и беспроцентным периодом до 55 дней доступно начисление кэшбкэка 10% в повышенных категориях с использованием кредитного лимита, возврат 1% за остальные покупки, а также 1% от суммы погашения кредитного лимита. Зарплатные клиенты Промсвязьбанка могут оформить "Кредитную карту "Платинум" со ставкой 25,9% годовых, стоимостью годового обслуживания в 590 руб., беспроцентным периодом до 55 дней и бесплатным снятием наличных в любых банкоматах в рамках акции до 15 января 2019 года.



Более подробно с условиями по кредитным картам вы можете ознакомиться на сайте Промсвязьбанка.



Источник: Промсвязьбанк, 25.12.2018г.



