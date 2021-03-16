Программа поддержки бизнеса ФОТ 3.0 - Льготный кредит предпринимателям - Банк Хлынов

Программа поддержки бизнеса ФОТ 3.0 - Льготный кредит предпринимателям - Банк ХлыновКредит АО КБ «Хлынов» кредиты бизнесу ФОТ 3.0
В конце февраля президент России Владимир Путин одобрил решение о запуске новой программы поддержки предпринимательства «ФОТ 3.0». Ставка льготного кредита - 3%». Банк «Хлынов» стал участником программы и принимает заявки по льготному кредиту.
Таким образом, правительство поддерживает отрасли бизнеса, пострадавшие от пандемии коронавируса. В отличие от прежней программы поддержки, в этой программе ставка повышена на один процент и составила 3%, а также не предусмотрено погашение основного долга по таким кредитам за счет субсидий. Зато предусмотрена отсрочка для погашения процентов и основного долга, которая составит 6 месяцев. Как пояснил председатель правительства Михаил Мишустин, это связано со стабилизацией экономики и укрепления бизнеса в целом.
- Действие прежней программы поддержки предпринимателей истекало в апреле этого года, но мы понимаем, что далеко не все смогли оправиться после кризиса, связанного с распространением коронавируса, поэтому мы заранее начали вести переговоры с Министерством экономического развития для продления возможности участия в различных программах поддержки предпринимательства. Благодаря этому, мы попали в новую программу и уже можем принимать заявки на кредиты, - пояснили в АО КБ «Хлынов».
На поддержку могут рассчитывать категории бизнеса, признанные пострадавшими такие как: гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений.
Как поясняется в тексте постановления, размер кредита зависит от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма – 500 млн рублей. Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.
В банке «Хлынов» отметили, льготные кредиты поддерживают не только бизнес, но и уровень жизни регионов в целом: люди были обеспечены работой и могут рассчитывать на стабильную оплату.
- Мы, как социально ответственный банк, заинтересованы в поддержке экономики регионов и постарались в сжатые сроки оформить необходимые документы для участия в «ФОТ 3.0» для того, чтобы бизнес мог оперативно воспользоваться новым кредитом, - добавили в АО КБ «Хлынов».
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме