Промсвязьбанк предлагает новый вклад «Проценты в рост»Промсвязьбанк вклады процентная ставка условия по вкладам
Промсвязьбанк представил клиентам – физическим лицам новый рублёвый вклад «Проценты в рост» со ставкой до 9% годовых с возможностью пополнения и сохранения процентов при досрочном расторжении.
Во вклад можно размещать денежные средства на сумму от 10 000 рублей, сроком на 450 дней, которые разделены на периоды с индивидуальными ставками:
|Процентные периоды по вкладу (дней)
|Процентная ставка
на конкретный период ( % «годовых»)
|1-180
|7,0
|181-360
|7,50
|361-420
|8,0
|421-450
|9,0
То есть, для каждого срок действия из 4-х процентных периодов установлена своя, индивидуальная процентная ставка. Проценты выплачиваются в конце каждого процентного периода, и у клиента есть возможность досрочно расторгнуть вклад, сохранив выплаченные проценты.
Отдельные условия по вкладу «Проценты в рост»:
- Вклад автоматически пролонгируется не более 3-х раз;
- Расходные операции не предусмотрены;
- Вклад пополняемый: пополнение возможно в течение первых 60 дней с даты открытия вклада;
- Максимальная сумма вклада3: 20 000 000 руб.;
- Сумма дополнительного взноса не ограничивается.
Директор по депозитным и расчётным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина предложение нового вклада прокомментировала так:
«Новый вклад позволяет удовлетворить потребности клиентов, которым интересен как небольшой срок размещения сбережений, когда выплаченные проценты по окончанию каждого процентного периода сохраняются при досрочном расторжении вклада, так и возможность зафиксировать высокую процентную ставку на следующих процентных периодах»Вклад «Проценты в рост» можно оформить в любом офисе банка и в интернет-банке. С более подробной информацией по условиям вклада можно ознакомиться на сайте банка.
Источник: Промсвязьбанк, 06.03.2017 г.
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