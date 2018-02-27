Промсвязьбанк предложил клиентам новый вклад «Моя стратегия»Промсвязьбанк вклады процентная ставка условия по вкладам
Промсвязьбанк предложил клиентам новый вклад «Моя стратегия» с повышенной процентной ставкой до 8,5% «годовых» при условии оформления полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
Условия по вкладу ПСБ «Моя стратегия» следующие:
- Валюта вклада – рубли РФ.
- Срок вклада – 181 и 367 дней.
- Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей.
- Максимальная сумма вклада – 3 000 000 рублей.
- Вклад открывается клиентам, оформившим полис по программе инвестиционного страхования жизни*.
- Вклад не пополняемый, расходные операции не предусмотрены.
- Выплата процентов – в конце срока на счёт вклада.
- Вклад пролонгируется не более трех раз, но на условиях вклада «Моя выгода», действующих на соответствующую дату.
- Вклад не открывается в пользу третьих лиц.
- Вклад можно оформить только в офисе банка.
* В момент размещения вклада клиенту предлагается оформление полиса ИСЖ сроком на три или пять лет на сумму не менее суммы вклада.
Высокая процентная ставка по вкладу «Моя стратегия» установлена:
|Первоначальная сумма вклада
|Процентная ставка на 181 день
|Процентная ставка на 367 дней
|От 50 000 руб.
|8,4%
|8,4%
|От 1 000 000 руб.
|8,5%
|8,5%
Директор по депозитным и расчётным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина отмечает,что:
«Вклад «Моя стратегия» является инструментом, подходящим самому широкому кругу клиентов, как новичкам, решившим попробовать новые способы инвестирования на фоне снижения ставок по вкладам, так и опытным инвесторам. Его отличительная особенность – в комплексном решении: сочетании повышенной ставки по депозиту и возможности дополнительного дохода за счет инвестиционной стратегии. Повышенная ставка по вкладу позволит получить часть дохода по сбережениям уже через полгода или год»Кроме того, Промсвязьбанк улучшил предложения по вкладам для клиентов пенсионного возраста, предоставив такой категории клиентов надбавку +0,15% к ставкам в рублях по вкладу «Моя копилка» (для женщин от 54 лет и для мужчин от 59 лет). Условия по данному вкладу допускают его открытие в рублях, долларах США и евро. Вклад пополняемый, с ежемесячной выплатой процентов и предполагает увеличение процентной ставки в результате накоплений. Открыть его можно как в офисах банка, так и в интернет и мобильном банке.
Более подробную информацию о вкладах ПСБ можно получить на сайте банка.
Источник: Промсвязьбанк, 26.02.18
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