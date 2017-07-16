Промсвязьбанк предложил по вкладу «Мой доход» долларовое оформление

Промсвязьбанк предложил по вкладу «Мой доход» долларовое оформлениеПромсвязьбанк вклады условия по вкладам
Новые условия по вкладу «Мой доход» позволят розничным клиентам Промсвязьбанка размещать денежные средства не только в рублях, но и в долларах США.
Условия по вкладу в долларах США следующие:
- Минимальная сумма вклада – 1 000 долларов.
- Ставка по вкладу – 1,3% годовых при оформлении в офисе банка и 1,55% годовых при открытии в интернет-банке.
- Срок вклада в долларах США - 367 дней.
- Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
Кроме того, вклад «Мой доход» продолжает оставаться доступным на следующих условиях вложения в рублях:
- Сроки размещения - 91 день, 181 день и 367 дней.
- Максимальная ставка по вкладу в рублях – 8% годовых (при открытии в интернет-банке).
- Минимальная сумма вклада – от 100 000 рублей.
Получить подробную информацию о вкладах можно на сайте Промсвязьбанка.
Источник: Промсвязьбанк, 14.07.2017
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