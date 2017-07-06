Промсвязьбанк предложил ВИП-клиентам карту «Мир Премиальная»НСПК Промсвязьбанк карта "МИР" платёжная система "Мир"
Промсвязьбанк начал открытую эмиссию премиальных карт национальной платёжной системы, предложив ВИП-клиентам карту «Мир Премиальная». Держателям этого вида карты «Мир» доступна расширенная программа привилегий, в частности, персональная круглосуточная поддержка, возврат части стоимости покупок (кэшбэк) от партнёров платёжной системы «Мир», а также особые условия обслуживания и специальные предложения от партнёров банка.
Интернет-платежи по картам «Мир» защищены собственной технологией MirAccept, которая позволяет пройти полноценную 3D-Secure-аутентификацию. На новой карте «Мир Премиальная» реализована технология бесконтактной оплаты. Также держатели карт «Мир Премиальная» становятся участниками пилотного проекта программы лояльности платёжной системы «Мир» и могут воспользоваться специальными преимуществами и бонусами, зарегистрировавшись на сайте платёжной системы. Карту «Мир Премиальная» можно оформить в рублях РФ, долларах США или евро.
Татьяна Волошкина, заместитель председателя правления – руководитель блока «частный капитал и управление инвестициями» Промсвязьбанка отметила, что:
«Для наших ВИП-клиентов важно иметь самые надёжные и передовые инструменты по управлению своим капиталом. В их числе – одна из первых на российском рынке карт платёжной системы «Мир» с бесконтактной технологией. Приятно отметить тот факт, что с запуском карты «Мир Премиальная» Промсвязьбанк выходит на открытый рынок с новым статусом от НСПК: открытая эмиссия.»
Коммерческий директор НСПК Сергей Радченков сказал следующее:
«Широкий функционал карт «Мир» обеспечит самые высокие требования держателей премиальных карт Промсвязьбанка – одного из ключевых партнёров НСПК. А удобные сервисы и безопасность национальной карты позволяют быть уверенными в сохранности своих средств и пользоваться услугами карты «Мир» в полной мере».Дополнительную информацию о карте «Мир» можно уточнить на сайте банка, по телефону круглосуточной линии private banking - 7 (495) 727 07 70 (Москва), 8 800 700 333 0, либо у менеджеров блока «Частный капитал»: +7 (495) 287-01-73.
Источник: Промсвязьбанк, 05.07.17
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