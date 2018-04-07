Промсвязьбанк запускает новый вклад с растущим доходом

Промсвязьбанк запускает новый вклад с растущим доходомПромсвязьбанк вклады процентная ставка условия по вкладам
Промсвязьбанк запускает новый вклад «Растущий доход» со ставкой до 8% годовых. Вклад «Растущий доход» доступен для всех клиентов - с 4 апреля 2018 года.
«Растущий доход» — пополняемый вклад. Условия по вкладу следующие:
- Минимальная сумма вклада - 50000 рублей.
- Срок по вкладу - 360 дней.
- Срок действия вклада разделён на процентные периоды, для каждого из которых действует индивидуальная процентная ставка.
- Максимальная процентная ставка по вкладу — 8% годовых.
- Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена.
- Расходные операции по вкладу не предусмотрены.
- Пролонгация вклада - не более трёх раз.
Приём дополнительных взносов возможен в течение 60 календарных дней с даты открытия вклада. Условиями вклада предусмотрено сохранение процентов при досрочном расторжении за полные процентные периоды.
Директор по депозитным и расчётным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина рассказывает, что:
«Новый вклад позволяет удовлетворить потребности клиентов, которым интересен как небольшой срок размещения сбережений, так и более длительный срок. Выплаченные проценты по окончанию каждого процентного периода сохраняются при досрочном расторжении вклада. Вклад дает возможность зафиксировать высокую процентную ставку на следующих процентных периодах, что очень актуально на фоне постепенно снижающихся ставок по депозитам на рынке вкладов»Вклад можно открыть как в любом офисе Промсвязьбанка, так и воспользовавшись интернет- или мобильным банком PSB-Mobile.
Источник: Промсвязьбанк, 06.04.2018
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