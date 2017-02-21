Промсвязьбанк запустил проект рефинансирования кредитов для физических лиц

Промсвязьбанк запустил проект рефинансирования кредитов для физических лицПромсвязьбанк кредиты условия кредитования
Промсвязьбанк предоставил возможность клиентам рефинансировать на выгодных условиях кредиты, оформленные в других банках. Данное предложение позволяет объединить в один кредит до 5 кредитов других банков (в том числе, POS-кредиты и кредитные карты).
Благодаря пониженной процентной ставке, длительному сроку кредитования до семи лет и сумме кредита до 1,5 млн рублей клиент может снизить свою ежемесячную кредитную нагрузку. А если необходимо, то одновременно с суммой на рефинансирование можно получить и дополнительные средства на личные нужды, не связанные с рефинансированием (при этом для удобства клиента средства на погашение кредитов, оформленных у сторонних кредиторов, перечисляются безналичным способом).
Подать заявку на рефинансирование можно в любом офисе Промсвязьбанка. Для получения кредита необходимо предоставить документы, подтверждающие занятость, доход, а также кредитный договор по рефинансируемому обязательству.
Руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Евгений Дмитриев сказал, что:
«Проект рефинансирования станет важным шагом в развитии кредитных продуктов Промсвязьбанка. С ним удобно объединить разные кредиты в один на выгодных условиях и более низкий процент. Для держателей кредитных карт преимущество в том, что ставка по потребительскому кредиту будет ниже, чем по карте. Но главное – рефинансирование позволит клиенту ощутимо снизить текущую кредитную нагрузку».Полная информация и обслуживание кредита доступны клиентам в бесплатных мобильном и интернет-банке. Подробнее о проекте рефинансирования можно узнать на сайте банка.
Источник: Промсвязьбанк, 20.02.17
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