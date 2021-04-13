Промтрансбанк принял участие в мероприятии по предоставлению финансовой поддержки МСП в г. Салават

Промтрансбанк принял участие в мероприятии по предоставлению финансовой поддержки МСП в г. СалаватКредит Промтрансбанк кредиты бизнесу Малое и среднее предпринимательство (МСП)
Банк ПТБ принял участие в интересном и полезном мероприятии для малого и среднего предпринимательства, самозанятых и начинающих предпринимателей, которое состоялось в бизнес-инкубаторе БЦ «Юг Башкортостана» в присутствии заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству Хисматуллина Р.А., Уполномоченного по защите прав предпринимателей РБ Асадуллина Ф.М., депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Байгускарова З.З., главы Администрации ГО г. Салават Миронова И.Г., заместителя главы Администрации по экономике и развитию предпринимательства Магизова У.Ш. Предприниматели получили ответы на свои вопросы, касающиеся правовых аспектов их деятельности, по комплексным вопросам предоставляемой поддержки МСП, а также актуальным вопросам финансовой поддержки бизнеса.
Директор Отделения Банка ПТБ в г. Салават Мокеева Ирина Алексеевна в рамках совещания провела экспресс-презентацию финансовых услуг и гос. программ, в которых участвует ПТБ, позволяющих предпринимателям максимально выгодно получить у Банка финансовую поддержку для развития их бизнеса. В ходе семинара предприниматели, а также граждане, планирующие начать предпринимательскую деятельность смогли получить развернутые ответы на вопросы, которые стоят перед бизнесом. Напоминаем, что в ПТБ работает государственная программа льготного кредитования бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Условия кредитования:
- ставка по кредиту от 7, 25 % годовых,
- минимальная сумма кредита - 500 000 рублей,
- максимальный срок кредита на пополнение оборотных средств – 3 года,
- максимальный срок кредита на инвестиционные цели – 10 лет.
Также в ПТБ предприниматели могут воспользоваться поддержкой программы АНО "Агентство РБ по предпринимательству", в рамках которой региональная гарантийная организация выступает поручителем по кредиту малому бизнесу в пределах 70% от суммы обязательства перед банком.
«Малому бизнесу необходимы простые и быстрые кредитные решения — мы убеждены, что наши кредитные программы необходимы предпринимателям и востребованы рынком»,— отмечает начальник департамента кредитования Айдар Мустафин.
Консультации по телефону +7(347)2-999-999, наши менеджеры разъяснят все детально.
Мы рады видеть вас в наших отделениях.
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