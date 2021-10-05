Промтрансбанк запускает рефинансирование кредитных карт других банков

Промтрансбанк запускает рефинансирование кредитных карт других банковкредитная карта Промтрансбанк рефинансирование кредитов
Банк ПТБ запустил программу «Рефинансирование кредитных карт». С её помощью можно перевести задолженность по кредитной карте любого российского банка в Банк ПТБ на более выгодных условиях.
Для того, чтобы получить услугу, необходимо выпустить кредитную карту «ПТБ Рахмат», перевести необходимую сумму для погашения карт в сторонние банки и в течение 30 дней закрыть рефинансируемые договоры кредитных карт.
«У клиентов ПТБ появилась возможность рефинансировать кредитные карты сторонних банков на привлекательных условиях. Беспроцентный период 50 дней позволит клиентам сэкономить на переплате процентов, а если рефинансируемых карт несколько — объединить все платежи в один. Мы ожидаем, что услуга будет востребована на рынке — ведь сегодня многие клиенты имеют две и более кредитные карты разных банков», — отметил Айдар Мустафин, начальник департамента кредитования ПТБ.
Помимо выгодных условий по рефинансированию, клиенты получат все преимущества кредитной «ПТБ Рахмат», в которой сочетаются беспроцентный период до 50 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы трат, кредитный лимит до 1 млн. рублей, процентная ставка - 16,9%. Важно и интересно, что в месяц оформления карты и следующий за ним льготный период распространяется и на операции снятия наличных.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749- 49-49.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Мы рады видеть вас в наших отделениях.
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