Психология при работе на фондовой бирже

Психология при работе на фондовой биржефондовый рынок
Психология с точки зрения торговли чрезвычайно важна. Трейдеры очень часто открывают и закрывают позиции, вынуждены быстро принимать решения. Для этого требуется определенное состояние ума, лишенное эмоций. Мы рассмотрим некоторые психологические аспекты торговли.
Как бы вы ни начинали, рано или поздно все терпят убытки. И это ключевой момент, потому что разница между проигравшими и долгосрочными победителями заключается именно в последующей реакции.
Как и в любом бизнесе, для окончательного успеха очень важен анализ. Однако многие новички не принимают во внимание то, что основная функция фондового рынка — это его изменчивость и динамика. То есть любая торговая стратегия, основанная на некотором анализе, со временем меняет свою эффективность, и каждый трейдер должен адаптировать свою торговлю к текущей рыночной ситуации. И в этом скрытая ловушка для новичков. И нужно различать, когда нам нужно изменить нашу торговую стратегию, и когда убытки являются просто результатом временного рыночного шума, который может быть вызван многими вещами. В таком случае чтение новостей и понимание основ могут очень помочь, потому что в большинстве случаев «шум» исходит именно оттуда.
Это следует иметь в виду, когда трейдер потратил много времени на разработку торговой стратегии, которая по идее должна давать положительные результаты, и внезапно закрывая десяток позиций, только две из них успешны. На этом этапе необходимо понять, вызвано ли это просто временным «шумом» или стратегия по какой-то причине не работает на практике. Важно знать, что десять позиций — это слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы, и их следует рассматривать в более широком статистическом диапазоне, по крайней мере, в сотне сделок.
Конечно, лучшее решение — это всегда «информированное решение».
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. И эти риски должны приниматься, или, другими словами, размещенный стоп не должен перемещаться, если позиция идет в убыточном направлении. Это часть управления рисками, но соблюдение требований зависит от психики и дисциплины трейдера. Опять же, все дело в эмоциях. Это нормально, что эмоции перед открытием позиции более разумны, чем после. Вот почему вероятность ошибочных решений значительно возрастает, если позиция уже занята.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме