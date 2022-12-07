ПТБ предлагает бизнесу кредиты с господдержкой на льготных условиях

ПТБ предлагает бизнесу кредиты с господдержкой на льготных условияхКредит господдержка Промтрансбанк льготное кредитование Малое и среднее предпринимательство (МСП)
ПТБ является уполномоченным Минэкономразвития России банком по реализации на территории Республики Башкортостан программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2018 №1764.
Основу этой программы кредитной поддержки бизнеса составляет механизм государственного субсидирования процентной ставки по кредиту. Благодаря лимитам субсидии, которые Минэкономразвития России выделил Банку ПТБ на 2022 год, минимальная ставка при кредитовании МСП составляет всего 10,25% годовых.
ПТБ предлагает предпринимателям Башкирии воспользоваться имеющимися лимитами и до 31 декабря 2022 года подать соответствующую кредитную заявку.
Ключевые параметры предоставления кредитов с госсубсидированием:
- ставка по кредиту – от 10,25% годовых;
- минимальная сумма кредита – 500 000 рублей;
- максимальный срок кредита – 10 лет;
- рассмотрение заявки и выдача кредита – 3 рабочих дня;
- персональные предложения.
Целевое использование кредитов:
- пополнение оборотных и внеоборотных средств;
- приобретение техники и недвижимого имущества;
- рефинансирование задолженности в других банках.
Кредитная заявка онлайн по ссылке .
Более подробную информацию узнавайте в отделениях банка, по телефону +7(347)299-99-99 или в мессенджерах WhatsApp, Telegram +7(967)749-49-49.
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