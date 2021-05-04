Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) по тарифу «КУБ-Начальный»Кредит Урал Банк (КУБ) РКО расчетно-кассовое обслуживание
Бизнес начинается с идеи, а успешный бизнес — с расчётно-кассового обслуживания. Чтобы на старте поддержать владельцев малого бизнеса Кредит Урал Банк запускает новый тариф «КУБ-Начальный».
Начните свой бизнес с экономного подхода к обслуживанию:
- заверение документов и карточки с образцами подписей - 0 руб.;
- переводы денежных средств с банковского счета в пользу физических лиц* - 0 руб.;
- переводы денежных средств с банковского счета в другие Банки** – 0 руб.
Ведение счета всего 100 руб. в месяц! Для открытия расчетного счета можно связаться с менеджером на сайте Банка или обратиться в отделение обслуживания корпоративных клиентов по адресу: ул. Гагарина, 17.
Подробная информация об условиях предоставления тарифа «КУБ-Начальный» — в разделе «Малому бизнесу»/Рассчетно-кассовое обслуживание/Тарифы или по телефонам: +7 (3519) 248 908, 395 223, 395 235.
* до 50 000 руб./мес.
** до 3 документов (включительно)
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме