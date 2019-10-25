«Регулярный платеж» держит на связи клиентов банка «КОЛЬЦО УРАЛА»КБ "Кольцо Урала" интернет-банк
Приятный сервис для клиентов банка «КОЛЬЦО УРАЛА»: баланс сотового телефона может пополняться автоматически. Для этого нужно лишь создать «Регулярный платеж» в интернет-банке.
Сервис активируется в несколько кликов. Создайте шаблон платежа в разделе «Мобильный телефон» интернет-банка, или войдите в созданный Вами ранее шаблон. Нажмите «Редактировать настройки», далее — «Автоплатеж». «Повторять платеж по расписанию» переведите в положение «Вкл.», задайте нужные параметры, нажмите «Готово» и «Сохранить».
Оплатить сотовую связь можно также с помощью сервиса «SMS-код». Заранее задайте код в шаблоне платежа в разделе «Мобильный телефон» интернет-банка. И когда нет возможности оплатить сотовую связь через интернет-банк, просто отправьте sms на номер 6470 с текстом (пример): «оплата, мтс366, 300», где мтс366-пример назначенного Вами SMS-кода, 300-нужная сумма платежа. Цена SMS по тарифам оператора связи.
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ №65
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