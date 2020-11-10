Ria Money Transfer теперь доступно получать в Unistream

Ria Money Transfer теперь доступно получать в UnistreamДенежные переводы и платежи UNIStream (Юнистрим) Фора-Банк
С радостью сообщаем, что теперь в офисах банка "ЮНИСТРИМ" и "Фора-Банк" есть возможность получать переводы, отправленные по системе Ria.
Ria Money Transfer
Ria Money Transfer
Ria Money Transfer (“РИА”) является мировым лидером в индустрии денежных переводов, предлагая свои услуги в 435 000+ местах в 160+ странах.
Основанная в 1987 году, компания выросла из одного пункта в Нью-Йорке, чтобы стать одной из крупнейших компаний по переводу денег во всем мире. В 2007 году Ria была приобретена компанией Euronet Worldwide, Inc., лидер в обработке безопасных электронных финансовых транзакций.
Компания имеет множество хабов и региональных офисов по всему миру, а ее глобальная штаб-квартира расположена в Калифорнии, США.
Для получения перевода, совершенного в системе Ria в офисах "ЮНИСТРИМ" и "Фора-Банк", необходимо предъявить паспорт, сообщить операционисту 11-значный номер перевода, сумму и валюту перевода.
Приглашаем Вас получать переводы Ria!
Материалы по теме
- Как найти денежный перевод, если получатель говорит, что деньги на его счёт не зачислены?
- Сбербанк переводы - денежные переводы через Сбербанк России: тарифы (процент-комиссия), условия, сроки 920
- Блиц переводы - cистема денежных переводов Сбербанка России - комиссия, отделения Сбербанка 308
- Международный почтовый перевод денег через Почту России с помощью системы «КиберДеньги» 15
- Можно ли проводить валютные операции между резидентами в пределах России?
- Как запрашивать перевод между отделениями Сбербанка?
- Что делать, если деньги не дошли до получателя?
- Почтовый перевод денег "КиберДеньги" (по России): тарифы на электронный перевод денег, оформление 194
- Очерёдность платежа: очередность списания денежных средств со счета в банке 97
- Как найти перевод, осуществлённый через систему «Сбербанк ОнЛ@айн» с ошибкой?