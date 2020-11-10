Ria Money Transfer теперь доступно получать в Unistream



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Ria Money Transfer
С радостью сообщаем, что теперь в офисах банка "ЮНИСТРИМ" и "Фора-Банк" есть возможность получать переводы, отправленные по системе Ria.

Ria Money Transfer (“РИА”) является мировым лидером в индустрии денежных переводов, предлагая свои услуги в 435 000+ местах в 160+ странах.

Основанная в 1987 году, компания выросла из одного пункта в Нью-Йорке, чтобы стать одной из крупнейших компаний по переводу денег во всем мире. В 2007 году Ria была приобретена компанией Euronet Worldwide, Inc., лидер в обработке безопасных электронных финансовых транзакций.

Компания имеет множество хабов и региональных офисов по всему миру, а ее глобальная штаб-квартира расположена в Калифорнии, США.

Для получения перевода, совершенного в системе Ria в офисах "ЮНИСТРИМ" и "Фора-Банк", необходимо предъявить паспорт, сообщить операционисту 11-значный номер перевода, сумму и валюту перевода.

Приглашаем Вас получать переводы Ria!




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