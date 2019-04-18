Россельхозбанк и платёжная система «Мир» проводят акцию для футбольных болельщиков

Россельхозбанк и платёжная система «Мир» проводят акцию для футбольных болельщиковРоссельхозбанк акция карта "МИР" платёжная система "Мир"
В Россельхозбанке проводится акция для держателей карт платёжной системы «Мир». При совершении покупок в период с 15 апреля по 20 октября 2019 года клиенты Банка могут выиграть поездку на матчи сборной России по футболу во время отборочных игр Чемпионата Европы-2020.
Акция распространяется на платёжные карты «Мир», эмитированные Россельхозбанком.
По условиям акции участникам необходимо совершать покупки по карте «Мир» на сумму не менее 300 рублей каждая и регистрировать чеки на промо-странице. Каждый участник получит гарантированный подарок. В рамках кампании будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России, сувениры с автографами игроков и другие призы. Подробные условия доступны на сайте платёжной системы «Мир».
РСХБ одним из первых начал эмиссию карт национальной платёжной системы «Мир» и сегодня ведёт активную работу по выпуску российских карт в соответствии с Законом «О национальной платёжной системе». На 01.04.2019 более 4,5 млн. клиентов используют платёжные карты Россельхозбанка.
Источник: Россельхозбанк (РСХБ), 17 апреля 2019 года
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