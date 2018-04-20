Россельхозбанк поддержит льготным кредитом молочный проект вьетнамской группы TH в Калужской области



Россельхозбанк намерен предоставить свыше 15 млрд рублей кредита на реализацию трёх инвестиционных проектов молочного направления вьетнамской группы TH («ТХ»).

При поддержке Россельхозбанка компания планирует построить в Калужской области два высокотехнологичных животноводческих комплекса на 12 тыс. голов и молокоперерабатывающий завод мощностью 1 тыс. тонн сырого молока в сутки.

Средства на реализацию проекта планируется направить в рамках механизма льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. Соответствующие договорённости были достигнуты в ходе рабочего визита руководства РСХБ во Вьетнам.

TH Group – группа компаний, реализующая проекты в АПК, пищевой промышленности, фармацевтике, финансовом секторе и образовании. Продукция компании представлена около 50 наименованиями, реализуемыми в 39 странах мира. Ежегодно TH Group производит порядка 200 тыс. т молока, на её долю приходится более 50% молочного рынка Вьетнама. Группа компаний развивает свою деятельность в ряде регионов России:
  • Московской области,
  • Калужской области,
  • Тюменской области,
  • Республике Башкортостан,
  • Приморском крае и других.

Россельхозбанк оказывает значительную финансовую поддержку проектам молочного направления по всей стране. Всего за время деятельности Банка на эти цели предоставлено финансирование на сумму более 118 млрд. рублей.


Источник: Россельхозбанк, 19 апреля 2018




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