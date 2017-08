Россельхозбанк присоединился к международной платёжной системе JCB

«Россельхозбанк активно развивает взаимодействие с ведущими платежными системами. В настоящее время Банк осуществляет эмиссию и эквайринг карт Visa, MasterCard, UnionPay и МИР. Сотрудничество с JCB, одной из крупнейших международных платёжных систем, значительно расширит спектр возможностей для наших клиентов, которые смогут выбрать во всем многообразии предложений Банка наиболее подходящий вариант. Запуск кобейджингового проекта совместно с Национальной системой платёжных карт и JCB позволит держателям карт РСХБ расплачиваться с использованием карт МИР не только в России, но и во время заграничных поездок. Безусловно, партнерство с JCB будет способствовать дальнейшему развитию направления карточного бизнеса Банка, в том числе увеличению объёма операций и эмиссии»

«Мы рады, что партнерство с Россельхозбанком, который является одним из крупнейших банков России, позволит значительно расширить сеть приема карт платежной системы JCB. С другой стороны, начало эмиссии карт Мир-JCB предоставит новые услуги и сервисы для клиентов Россельхозбанка. Карты Мир-JCB можно будет использовать для совершения повседневных покупок и снятия наличных в России и за рубежом. Незаменимым платежным инструментом карта станет для поездок в Японию, Китай, Таиланд и Сингапур, которые являются популярными направлениями среди российских туристов. Также отметим, что одно из главных преимуществ карты Мир-JCB – это двойные выгоды. Держателям карт Мир-JCB Россельхозбанка будут доступны уникальные предложения и скидки по всему миру от платежной системы JCB и возможность участия в программе лояльности платежной системы Мир в России»

Россельхозбанк присоединился к Японской международной платёжной системе JCB, подписав соответствующее соглашение с ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)» и лицензионное соглашение с JCB International Co., Ltd. В рамках договорённостей Банк планирует приступить к выпуску карт JCB и кобейджинговых карт МИР-JCB, а также обслуживанию этих карт в сети банкоматов и партнёрских торгово-сервисных предприятиях.Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина отметила:Президент JCB International Co. Ltd. Кимихиса Имада прокомментировал:Источник: Россельхозбанк, 28 августа 2017