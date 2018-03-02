Россельхозбанк приступил к льготному ипотечному кредитованию семей с детьми

Россельхозбанк приступил к льготному ипотечному кредитованию семей с детьмиРоссельхозбанк льготная ипотека процентная ставка условия кредитования
Россельхозбанк приступил к выдачи ипотечных кредитов в рамках новой программы государственного субсидирования. Поддержка заёмщиков предусматривает оформление кредита по ставке 6% годовых в рублях РФ на первые три или пять лет. После окончания льготного периода ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 1,8 процентных пункта.
В соответствии с условиями воспользоваться новой программой могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. Заемщики могут взять льготный кредит на покупку новостройки или готового жилья у застройщика. Программа государственной поддержки предусматривает возможность предоставления Россельхозбанком заемщику пониженной годовой процентной ставки в размере 6% годовых в рублях РФ в течение первых трех или пяти лет пользования ипотечным кредитом.
Условия льготного ипотечного кредитования Россельхозбанка следующие:
- Первоначальный взнос на покупку объекта недвижимости в рамках программы - не менее 20% от его стоимости.
- Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей,
- Максимальная сумма кредита для других регионов Российской Федерации – 3 млн рублей.
- Срок кредита – до 30 лет.
Оформление заявки на получение льготного ипотечного кредита в рамках программы государственной поддержки в Россельхозбанке доступно по стандартному пакету документов при условии предоставления подтверждения рождения в семье второго или третьего ребёнка после 1 января 2018 года.
Россельхозбанк входит в число лидеров на отечественном рынке ипотечного кредитования. По итогам 2017 года Банк выдал кредитов на приобретение недвижимости на сумму свыше 73 млрд рублей.
Источник: Россельхозбанк, 28 февраля 2018
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