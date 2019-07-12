Россельхозбанк продлевает акцию «Почётный возраст»



Россельхозбанк продлевает акцию «Почётный возраст» для людей, находящихся на пенсионном обеспечении. Акция по потребительским кредитам без обеспечения продлится до 01 октября 2019 года (включительно).

Условия акции по потребительским кредитам без обеспечения следующие:
  • Сумма кредита до 500 тыс. рублей.
  • Срок кредитования - до 7 лет.
  • Процентная ставка по кредитам со сроком до 12 мес. (включительно) - от 9,9% годовых (при получении пенсии на счёт, открытый в АО «Россельхозбанк» и оформлении личного страхования жизни и здоровья).

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.

Источник: Россельхозбанк, 09 июля 2019




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