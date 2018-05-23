Россельхозбанк снизил процентные ставки на рефинансирование потребительских кредитов

23.05.18

Россельхозбанк

потребительские кредиты

Россельхозбанк снизил процентные ставки на рефинансирование потребительских кредитов. Теперь рефинансировать обязательства перед другими банками можно по ставке от 10,0 до 11,5%*.



Программа Россельхозбанка позволяет объединить до трёх разных кредитов (потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты) в один кредит без обеспечения на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет. При этом часть средств можно не только направить на рефинансирование, но и получить наличными и потратить на любые цели.



Условия на рефинансирование потребительских кредитов:

• Максимальная сумма кредита - 750 000 рублей (вкл.). Для работников предприятий, являющихся участниками зарплатного проекта, получающих заработную плату на счет, открытый в Банке не менее 6 месяцев - 1 500 000 рублей (вкл.). При условии отсутствия по всем кредитам клиента в Банке/ сторонних кредитных организациях просроченных платежей любой длительности в течение 12 месяцев до даты подачи анкеты-заявления на предоставление кредита в Банк - 3 000 000 рублей (вкл.)

• Срок кредита - до 5 лет (вкл.) или до 7 лет (вкл.)

• Обеспечение - не требуется.



Кредит на рефинансирование позволяет изменить условия выплат и даёт новые возможности: сократить расходы, снизив ставку, выбрать удобную дату платежа и схему погашения, увеличить сумму за счёт ставки и срока кредита, привлечь созаемщиков.



* Процентные ставки зависят от срока кредита и категории клиента. Указанные ставки действуют при согласии клиента на личное страхование.





Источник: Россельхозбанк, 22 мая 2018





