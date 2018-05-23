Россельхозбанк снизил процентные ставки на рефинансирование потребительских кредитов



Россельхозбанк снизил процентные ставки на рефинансирование потребительских кредитов. Теперь рефинансировать обязательства перед другими банками можно по ставке от 10,0 до 11,5%*.

Программа Россельхозбанка позволяет объединить до трёх разных кредитов (потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты) в один кредит без обеспечения на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет. При этом часть средств можно не только направить на рефинансирование, но и получить наличными и потратить на любые цели.

Условия на рефинансирование потребительских кредитов:
•     Максимальная сумма кредита - 750 000 рублей (вкл.). Для работников предприятий, являющихся участниками зарплатного проекта, получающих заработную плату на счет, открытый в Банке не менее 6 месяцев - 1 500 000 рублей (вкл.). При условии отсутствия по всем кредитам клиента в Банке/ сторонних кредитных организациях просроченных платежей любой длительности в течение 12 месяцев до даты подачи анкеты-заявления на предоставление кредита в Банк - 3 000 000 рублей (вкл.)
•     Срок кредита - до 5 лет (вкл.) или до 7 лет (вкл.)
•     Обеспечение - не требуется.

Кредит на рефинансирование позволяет изменить условия выплат и даёт новые возможности: сократить расходы, снизив ставку, выбрать удобную дату платежа и схему погашения, увеличить сумму за счёт ставки и срока кредита, привлечь созаемщиков.

* Процентные ставки зависят от срока кредита и категории клиента. Указанные ставки действуют при согласии клиента на личное страхование.


Источник: Россельхозбанк, 22 мая 2018



Материалы по теме